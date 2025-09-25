東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、ハロウィンシーズンを彩る特別なスイーツ「ハロウィン・アソート」が期間限定で登場。

見てかわいい、食べてうれしい、2つの味が楽しめるハロウィン限定スイーツを紹介していきます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「レーンズ」ハロウィン・アソート

価格：4,800円(税込)

販売期間：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）※9月中は予約販売のみ

サイズ：4号サイズ

販売店舗：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1階スイーツコーナー「レーンズ」

レーンズ公式HP：https://urayasu.brightonhotels.co.jp/restaurant/lanes/

浦安ブライトンホテル東京ベイの1階スイーツコーナー「レーンズ」から、ハロウィン限定ケーキ「ハロウィン・アソート」が登場。

2025年のハロウィンに、ちょっぴり贅沢でワクワクするようなケーキで特別なひとときを過ごすことができます。

ケーキ最大の魅力は、ケーキ1台で2つの味が楽しめるアソートスタイル。

甘酸っぱいベリームースと、ほろ苦いコーヒーの香る濃厚ガトーオペラを組み合わせた特別仕様になっています。

それぞれにこだわり抜いた2層構造のケーキを一体にし、その上にハロウィンモチーフのプティガトーを贅沢にトッピング。

苺チョコとフリーズドライ苺でコーティングされたベリームースは、口に入れた瞬間ふわっと広がる酸味がアクセントになっています。

ガトーオペラには、コーヒーを染み込ませたスポンジと濃厚なチョコガナッシュ、バタークリームを層に重ねた深みのある味わいに仕上げられた、大人も満足の本格派スイーツです。

ケーキのトップには、ハロウィンモチーフのプティガトーをたっぷりとトッピング。

パンプキンのチョコレート細工や、アプリコットのマカロン、小さなガトーショコラなど、見ているだけでも楽しい“お菓子のパレード”のような華やかさです。

まるで絵本の中から飛び出したようなかわいらしいビジュアルは、写真映えも抜群。

家族で囲むホームパーティーや、友人とのシェアスイーツにぴったりなサイズ感で、どんな場面でも主役級の存在感を放ちます。

焼き菓子詰め合わせ

スイーツコーナー「レーンズ」では、以前より人気を博している焼き菓子の詰め合わせを、贈り物や手土産にもぴったりの2種類展開。

5,000円以上の詰め合わせについては、要望に合わせてアソートすることができます。

8個入り

価格：2,800円(税込)

内容：

・フィナンシェ プレーン

・フィナンシェ 抹茶

・スティックケーキ プレーン ×2本

・スティックケーキ ココア ×2本

・マロンケーキ

・ショコラケーキ

人気の焼き菓子をバランスよく詰め合わせた、コンパクトながら満足感のあるセット。

マロンケーキやショコラケーキ、スティックケーキのほか、フィナンシェがプレーンと抹茶の2種類詰め合わせてあります。

12個入り

価格：3,800円(税込)

内容：

・フィナンシェ プレーン ×3個

・フィナンシェ 抹茶 ×3個

・スティックケーキ プレーン ×2本

・スティックケーキ ココア ×2本

・マロンケーキ

・ショコラケーキ

よりたっぷりと楽しみたい方や、贈答用にも最適なボリューム感のあるセット。

プレーンと抹茶味のフィナンシェ各3個、プレーンとココアのスティックケーキそれぞれ2本のほか、マロンケーキとショコラケーキがアソートされています。

心はずむ季節の味わいが楽しめる、自慢の焼き菓子とハロウィン限定アソート。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「レーンズ」にて予約受付が実施されている「ハロウィン・アソート」の紹介でした☆

※入荷状況により、メニュー内容が変更となる場合があります

※写真はすべてイメージです

