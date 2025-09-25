Åìµþ¡ÝÀéÍÕ¤ÎÂçÆ°Ì®¡ÖµþÍÕÆ»Ï©¤ÎÎ©ÂÎ²½¡×¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡© ÅÔÆâ¶è´Ö¤Î¡È¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¸òº¹ÅÀ¡É¡¢Àè¹ÔÂÐºö¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¡ª
¡Ö6¢ª4¼ÖÀþ¡×¤Ø¤È¸º¾¯¤¹¤ë¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯Éô¤¬²ÝÂê¤Ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂè2²ó»ö¶ÈÉ¾²Á´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î¹ñÆ»14¹æ¡ÊµþÍÕÆ»Ï©¡Ë¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¤Î¡Öµµ¸Í¾®¾¾ÀîÎ©ÂÎ¡×¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬µþÍÕÆ»Ï©¡Öµµ¸Í¾®¾¾ÀîÎ©ÂÎ¡×À°È÷¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¹ñÆ»14¹æ¡ÊµþÍÕÆ»Ï©¡Ë¤Î¹ÓÀî¤ÈÃæÀî¤òÅÏ¤ë¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÖÀþ¤Î³ÈÄ¥¤ä¸ú²Ì¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤Ï2¤Ä¤ÎÀî¤ò¶³¦¤Ë¡¢À¾Â¦¤Î¹¾Åì¶èµµ¸Í9ÃúÌÜ¡Á¹¾¸ÍÀî¶è¾®¾¾Àî4ÃúÌÜ¤Î¡Öµµ¸ÍÃÏ¶è¡×¡Ê±äÄ¹1.3km¡Ë¤È¡¢Æ±¶è¾¾Åç1ÃúÌÜ¡ÁÂç¿ù1ÃúÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¾®¾¾ÀîÃÏ¶è¡×¡Ê±äÄ¹1.2km¡Ë¤Î2ÃÏ¶è¤ËÊ¬¤±¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢µµ¸ÍÃÏ¶è¤Ç¤Î¸½Æ»³ÈÉý¤Ë¤è¤ë6¼ÖÀþ²½¤È¡¢µµ¸Í¡¦¾®¾¾Àî¤ÎÎ¾ÃÏ¶è¤Ç·×2¤«½ê¤ÎÎ©ÂÎ²½¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ëµµ¸ÍÃÏ¶è¤Î6¼ÖÀþ²½¤Ï´°Î»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀî¤òÅì¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¼ÖÀþ¤¬6¼ÖÀþ¤«¤é4¼ÖÀþ¤Ø¤È¸º¾¯¤·¡¢¤µ¤é¤ËÅìÂ¦¤ÇÁ¥ËÙ³¹Æ»¤È¸òº¹¤¹¤ë¡ÖÅì¾®¾¾Àî¸òº¹ÅÀ¡×¤Ë¤ÆËýÀÅª¤Êº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅì¾®¾¾Àî¸òº¹ÅÀ¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Î¡Ö¼óÅÔ·÷½ÂÂÚ¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯ÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡×¤ÎÄê¤á¤ë¼çÍ×½ÂÂÚ²Õ½ê¤Ë¤âÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËýÀÅª¤Ê¸òÄÌÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¾å¤êÀþ¤Ëº¸ÀÞÀìÍÑ¼ÖÀþ¤¬Àè¹ÔÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÂÚÄ¹¤¬Ìó30mÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º®»¨¤Î´ËÏÂ¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¾¾ÀîÃÏ¶è¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤Þ¤º¸½Æ»¤Î6¼ÖÀþ³ÈÉý¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åì¾®¾¾Àî¸òº¹ÅÀ¤È¡¢¤½¤ÎÅìÂ¦¤ÎÃæ±ûÆóÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤Î2¤«½ê¤ò°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¿¤°¹â²Í¤òÀ°È÷¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÀî¤Î¤¹¤°ÅìÂ¦¤Ç¿åÏ©¤ò¤Þ¤¿¤°¡Ö¶Àî¶¶¡×¡Ê1940Ç¯´°À®¡¢Á´Ä¹24m¡Ë¤âÏ·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ²Í¤±ÂØ¤¨¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¾®¾¾ÀîÃÏ¶è¤Ç¹©»ö¤¬¼ç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Àî¶¶¤Î²Í¤±ÂØ¤¨¤ò´Þ¤à¾®¾¾Àî·Ù»¡½ð¤«¤éÅì¾®¾¾Àî¸òº¹ÅÀ¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤ÎI´ü¶è´Ö¤Ç¤¹¡£2020Ç¯ÅÙ¤ÎÁ°²óÉ¾²Á»þ¤Ë¤Ï°ìÉô¤·¤«»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½Æ»³ÈÉý¤Î¹©»ö¤Ï¸½ºß¡¢Æ±¶è´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÅì¤ÎII´ü¶è´Ö¤äÎ©ÂÎÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Ãå¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¤Ï2016Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖÌµÅÅÃì²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2021Ç¯¤ËÅÅÀþ¶¦Æ±¹Â¤ÎÀ°È÷¤âÆâÍÆ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄÉ²ÃÀ°È÷¤ä¡¢ºòº£¤ÎºàÎÁÈñ¤äÏ«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎ»ö¶ÈÈñ¤Ï¤ª¤è¤½39²¯±ßÁý³Û¤ÎÌó456²¯±ß¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢»ö¶È¤Î´°Î»¤Ë¤âÅö½é·×²è¤è¤ê»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£