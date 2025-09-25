歴代人気キャラクター大集合！アトレ イベント「りぼん70周年記念オータムプロモーション」

アトレが少女漫画雑誌「りぼん」70周年を記念したオータムプロモーション「恋するように、ときめく秋を、アトレで。」を2025年10月1日（水）から11月13日（水）まで開催します。

アトレ イベント「りぼん70周年記念オータムプロモーション」

開催期間：2025年10月1日（水）〜11月13日（水）

開催場所：アトレ全店舗

テーマ：「恋するように、ときめく秋を、アトレで。」

少女漫画雑誌「りぼん」の70周年という記念すべき年に、アトレが特別なオータムプロモーションを開催します。

「恋するように、ときめく秋を、アトレで。」をキャッチフレーズに、ときめきあふれる秋のイベントが全店舗で展開されます。

人気漫画「姫ちゃんのリボン」のキャラクターとともに、5つのプロモーション企画を用意し、来店客に特別な体験を提供予定です。

オリジナルデザインプレゼントキャンペーン

1,500円（税込）以上のお買い物で、70周年記念オリジナルデザインのプレゼントを進呈します。

「りぼん」の歴代人気キャラクターたちが美しくデザインされており、70年間にわたって愛され続けてきた作品の魅力が込められています。

限定デザインのアイテムで、数量限定での配布予定。

LINEスタンプ壁紙プレゼント企画

特別にデザインされた70周年記念のLINE壁紙が無料でダウンロードできます。

「姫ちゃんのリボン」の主人公「野々原姫子」と魔法のリボンが織りなす世界観が、スマートフォンの画面いっぱいに広がる仕様です。

パステルカラーを基調とした優しい色合いと、キラキラと輝くエフェクトが施されたデザイン。

3種類のバリエーションを用意しており、それぞれ異なるシーンの「姫ちゃん」を描いています。

X（旧Twitter）フォロー&リツイートキャンペーン

公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、指定投稿をリツイートした方の中から抽選で5名様に、70周年記念の特別賞品を贈呈します。

特別賞品には、一般販売されていない70周年限定のオリジナルグッズを用意。

参加には特別な条件や複雑な手続きは不要で、普段SNSを利用している方なら参加しやすい仕組みです。

抽選結果は当選者に直接メッセージで連絡されます。

スタンプラリー企画

アトレ各店舗を巡る70周年記念スタンプラリーを実施します。

対象店舗でスタンプを集めると、コンプリート賞として特別なプレゼントが獲得できる仕組み。

台紙には「姫ちゃんのリボン」の美しいイラストを掲載し、スタンプを集める過程そのものも楽しめる内容となっています。

全店舗を回ることで、アトレの多彩な店舗ラインナップを知ることができ、「りぼん」の世界観に浸りながらショッピングが楽しめます。

各店舗5名様限定での実施予定。

フォトスポット設置

各店舗には70周年を記念したフォトスポットを設置します。

「姫ちゃんのリボン」の象徴的なアイテムである魔法のリボンや、作品に登場する美しい花々をモチーフにした装飾を配置。

立体的な装飾には細部まで丁寧に作り込まれたディテールが施されており、どの角度からでも撮影しやすいよう工夫されています。

ピンクとパープルを基調とした華やかな色彩で構成され、記念撮影の場として利用できます。

オリジナルマップ配布

期間中は70周年記念のオリジナルマップを各店舗で無料配布します。

「りぼん」の歴代人気キャラクターたちが散りばめられており、ショッピングガイドとしての機能を持っています。

店舗情報やキャンペーン詳細が分かりやすくレイアウト。

「りぼん」の70年の歴史を振り返るコラムも掲載されており、高品質な紙質を使用したマップは、イベント終了後も記念品として保存することが可能です。

ワークショップ開催

参加費：500円（税込）

70周年を記念したワークショップを開催します。

「姫ちゃんのリボン」に登場する魔法のリボンをモチーフにしたオリジナルアクセサリーの制作体験ができます。

参加者は色とりどりのリボンやビーズ、キラキラと光るラメなどの材料を使って、オリジナルアイテム作り。

お子様から大人まで楽しめるよう、難易度別の制作プランを用意しており、初心者でも参加しやすいサポート体制を整備します。

完成した作品は記念品として持ち帰ることが可能です。

店頭装飾とPRイベント

アトレ各店舗では、70周年を記念した特別な店頭装飾を実施します。

「姫ちゃんのリボン」をはじめとする「りぼん」の歴代人気キャラクターたちの等身大パネルや、作品の名シーンを再現したジオラマを店内外に配置。

1階特設会場では70周年PRイベントも実施され、「りぼん」の歴史を紹介するパネル展示や、懐かしの作品を振り返るコーナーを設置します。

来店客は買い物を楽しみながら、「りぼん」が培ってきた70年間の世界観を体感できます。

期間限定コラボレーション

期間中は「りぼん」70周年を記念した限定コラボレーション商品も展開します。

「姫ちゃんのリボン」をモチーフにしたファッションアイテムや雑貨には、原作の美しいアートワークが忠実に再現されています。

70周年記念の特別デザイン商品には、通常商品では使用されない特殊な加工技術や素材を採用。

これらのアイテムは各店舗で販売されており、期間限定での展開となっています。

70年間愛され続けた「りぼん」の歴史を振り返りながら、現代の読者も楽しめる多彩なコンテンツが一度に体験できる貴重な機会となっています。

ショッピングを楽しみながら懐かしいキャラクターたちと再会し、限定アイテムや記念品を通じて「りぼん」の魅力を改めて感じることができるイベントです。

アトレの「りぼん」70周年記念オータムプロモーションの紹介でした。

©りぼん70周年

