フェンダー、ペイズリー柄ギターを日本限定発売 ピックやグラスなどのライフスタイルアイテムも登場
フェンダーは、ペイズリー柄をあしらった『Limited Paisley Collection』を日本限定で販売開始した。ストラトキャスター、テレキャスター、アコースタソニックといったギター本体に加え、ピックやグラス、バンダナといったライフスタイルアイテムまで、多彩なラインナップが展開される。
【写真】お洒落なルックスが素敵！ペイズリー柄の各ギター＆小物
同コレクションの主軸となるのは、3色展開で登場する『Made in Japan Limited Paisley』シリーズ。ストラトキャスター、テレキャスターともに、フェンダーの歴史の中でも特別な意味を持つペイズリー柄をフィーチャーしている。ラインナップは、ビンテージ感を深めた「Pink Paisley」、ブラックのバースト加工を施した「Black Paisley」、そしてFender Flagship Tokyoおよび日本公式オンラインショップ限定カラーの「Indigo Paisley」。いずれ今年の限定生産モデルとなる。ストラトキャスター、テレキャスターともに価格は15万9500円。
また、2021年に発売され話題を呼んだ『American Acoustasonic Paisley』シリーズも再登場。エレクトリックとアコースティックの融合を実現したアコスタソニックの『Paisley Telecaster』と『Paisley Jazzmaster』の2モデルが、再販という形でラインナップに加わる。多彩なトーンを1本で表現可能な次世代ギターを、ペイズリー柄で楽しめる。『American Acoustasonic Paisley Telecaster』が31万9000円、『American Acoustasonic Paisley Jazzmaster』が33万円。
さらに、ギター本体に使用されたペイズリー柄をもとにデザインされた、ピック、グラス、バンダナといった日本限定のアクセサリーも登場する。
『Fender Tokyo Paisley Collection Pick Tin』（3300円）は、3色（Pink／Black／Indigo）のピックが4枚ずつ、計12枚入ったアソートメントパックで、スライド缶にはギターと同じペイズリー柄を忠実に再現。実用性とコレクション性を兼ね備えた仕上がりとなっている。
『Fender Tokyo Paisley Collection Glass』（3080円）は、ギターに使用されるペイズリー柄を､グラスにサテン調のテクスチャで再現したグラス。飲み物を注ぐことで柄が浮かび上がるデザインが特徴だ。
『Fender Tokyo Paisley Collection Bandana』（1980円）は、「Paisley Telecaster」の柄を再構成してデザインされたオリジナルバンダナ。自然なバンダナ柄でありながらフェンダーらしさが宿る仕上がりで、わずかに色味の異なる2色の組み合わせにより立体感を演出している。
同コレクションの詳細や販売情報は、フェンダー公式オンラインショップおよび公式SNSにて順次公開予定。
