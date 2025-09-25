久世福商店、ポテトチップス商品を自主回収 虫の混入の可能性…「責任を重く受け止め誠実な対応」つづる
久世福商店（運営：サンクゼール）は24日、販売商品『万能だしポテトチップス』について、虫の混入の可能性があると明らかにし、自主回収すると発表した。
同社は「お客様の安全を最優先に考え、製造元による自主回収の実施に伴い、販売元である弊社としても、責任を重く受け止め誠実な対応を行う所存でございます。ご購入いただいた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。
経緯について「2025年9月21日、久世福商店店舗にて『万能だしポテトチップス』を開封したところ、虫と思われるものの混入が確認されたため、翌日22日より、全店舗において『万能だしポテトチップス』を撤去いたしました。その後、製造元と製造元が契約する防虫業者が連携して調査を行った結果、虫の混入の可能性があることが判明いたしました」と説明した。
その上で「現時点では、混入経路の特定には至っておりませんが、お客様の安全を第一に考え、販売済みおよび販売中の全ロット商品を自主回収する運びとなりました」とつづった。
対応・今後について「9月25日より弊社担当者が製造元の現地確認を行い、弊社と製造元で改善チームを作り、商品管理体制の見直しと品質確認プロセスの強化を進めてまいります」とした。
「該当商品をお持ちのお客様は、回収窓口へご送付いただきますようお願い申し上げます。販売元としての責任を果たすべく、返金対応やお問い合わせ窓口の設置を行っております」と呼びかけ、連絡先を案内している。
■回収対象品
商品名：万能だしポテトチップス
JANコード：４９５４２２２２１７５１６
賞味期限：全ての賞味期限
販売場所：久世福商店各店舗・オンラインショップ
