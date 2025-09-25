坂下千里子、家族で手作りした4つの茶碗を披露「子供達の方が上手だなぁ〜」 ろくろで作った作品に反響続々「素敵な色ですねー」「どれも上手」
タレントの坂下千里子（49）が24日に、自身のインスタグラムを更新。夏休みに家族で制作した手作り茶碗を公開し、温かいエピソードを伝えた。
【写真】「素敵な色ですねー」「どれも上手」坂下千里子＆家族がそれぞれ手作りした茶碗
坂下は「夏休みに家族で作ったお茶碗達が焼き上がって来ました！」と報告。黒、青、白、茶色と色とりどりの茶碗が並ぶ写真を披露し「お茶碗というより、私の作ったお茶碗は小鉢みたいな形になってる 子供達の方が上手だなぁ〜」とおちゃめにコメントを添えた。
投稿には「どれも上手です！」「素敵な色ですねー」「手作りだなんて、凄すぎます」「きれいに仕上がっていますね」といった共感や称賛の声が寄せられ、家族の絆が伝わる投稿に、多くのファンから温かな声援が寄せられている。
