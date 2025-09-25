フジ・榎並大二郎アナ、第2子女児の誕生報告 生まれたばかりの小さな手に誓い「この命を大切に育んでまいります」 妻はモデルの有村実樹
フジテレビの榎並大二郎アナウンサー（39）が、25日、自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。
【写真】素敵…！手と手を取り合う家族4人ショット
榎並は「ご報告」と書き出すと、「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と報告した。
続けて「出産に際しご尽力いただいた医療スタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます。家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、生まれたばかりのわが子の小さな手を家族が包み込む写真を公開した。
妻でもモデルの有村実樹（39）も自身のインスタグラムで「家族のサポートに感謝しつつ、これからの日々を大切に歩んでまいりたいと思います」とつづり、「いつも見守ってくださる皆様の温かいコメントや応援に支えられ、妊娠中も心強く前向きに過ごすことができました。ありがとうございます」と感謝の言葉を寄せた。
榎並アナは、モデルの有村と2016年2月に結婚を発表。21年8月、第1子長男の誕生を発表。今年4月24日に、有村が「私事ですが、この度、第二子を授かることが出来ました」と報告。9月には、年内いっぱい、育休を取得することも報告していた。
【写真】素敵…！手と手を取り合う家族4人ショット
榎並は「ご報告」と書き出すと、「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と報告した。
続けて「出産に際しご尽力いただいた医療スタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます。家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、生まれたばかりのわが子の小さな手を家族が包み込む写真を公開した。
榎並アナは、モデルの有村と2016年2月に結婚を発表。21年8月、第1子長男の誕生を発表。今年4月24日に、有村が「私事ですが、この度、第二子を授かることが出来ました」と報告。9月には、年内いっぱい、育休を取得することも報告していた。