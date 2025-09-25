子どもの非行や犯罪被害防止を呼びかけるイベントが山形市天童市で開かれ、子どもたちがゲームなどを通じてSNS利用の注意点などを学びました。



「安心・安全こども縁日」と題したこのイベントは、子どもたちに犯罪被害や非行の防止を呼びかけようと、3年前から山形県警や天童地区の少年補導員連絡会などが開いているものです。



子どもたちに釣りゲームや的当てゲームで遊んでもらいながらインターネットやSNSの適切な利用方法や出かけるときの注意点などについて学んでもらいます。





「自分の命を守る合言葉。出かける前におうちの人に話してからお出かけしよう」会場のイオンモール天童では、警察官や少年補導員が訪れた親子連れに対し、インターネット上で知り合った人に直接会ったり画像を送ったりしないなどと注意を呼びかけました。県警察本部人身安全少年課・木内義章警部補「特にスマートフォンは幼稚園や小学校から使うことが当たり前になっている。加害者にも被害者にもなりうるということを重点的に呼びかけている」県警は、SNSやオンラインゲームについての家庭でのルール作りやインターネット上のフィルタリング機能の活用により、家族でトラブル防止に取り組んでほしいと呼びかけています。