ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が２５日、都内で「２０２５秋冬 ＷＯＲＫＭＡＮ ＺＥＲＯ−ＳＴＡＧＥ 新製品発表会」に出席した。スタイリッシュなブラックの作業着に身を包み、書道八段の腕前を生かしたパフォーマンスに挑戦。ＷＯＲＫＭＡＮとのコラボ企画第２弾の発展を願って「ＺＥＲＯ ＳＴＡＧＥ」と書き上げ、達筆すぎる文字を披露した。

アーティストとしてステージで活躍するＴＡＫＡＨＩＲＯは「その裏には、多くの方の努力がある。一夜で大きな家が一軒建つくらいで、ライブ終わりは数時間でバラされる。現場の方々を見ると格好良くて、持ち場で輝いている姿を見て憧れている」と裏方にリスペクトを送り、「少しでも誇らしく思ってもらえるようにパフォーマンスしている」と語った。

ＥＸＩＬＥは１１月を皮切りに完全体でのドームツアーに挑む。「ＥＸＩＬＥはこれまで色んな事あって、ファンを驚かせてしまうこともあったけど、再会して一つのエンターテインメントお届け出来るのは幸せ。初心を持ちつつ、パワーアップしたＥＸＩＬＥをお届け出来るように頑張りたい」と意気込んだ。