男女お笑いコンビ・ラランドのニシダが２０日、日本テレビ系「有吉の壁」公式ＹｏｕＴｕｂｅで、山口県宇部市の「宇部ふるさと大使」に就任したことを報告。父親の職業も明かした。

今回の「有吉の壁」ＹｏｕＴｕｂｅは、２４日に放送される回がチョコプラ松尾駿の地元、箱根特集であることから、小涌園のロビーで出演者が集まり見どころをＰＲ。松尾は箱根の観光大使を務めているという話題から、ニシダが宇部のふるさと大使に就任したことにも触れた。

ニシダとともに登場した相方のサーヤは「ニシダのお父さんが、宇部で一番大きい会社の社長をやっているので」とニシダの父が地元の大企業の社長であると公表。そのためニシダの大使就任は「市の政治が働いたんだと思う」と言い、有吉弘行も「本当にいやだねえ」と苦笑い。

ニシダも「就任式の時に市長から『お父様に何とぞよろしくお願いします』と。俺を全然見てなかった」と言うと、芸人達も大爆笑。「言うな、そんなこと」のヤジも飛び、盛り上がっていた。

ニシダは８月に「宇部ふるさと大使」に就任。篠崎圭二市長から委嘱状を受け取っている。地元メディアの記事によると、ニシダは５歳まで宇部で暮らし、その後父親の仕事の都合で海外へ。父は宇部市で立ち上がった化学メーカー「ＵＢＥ」社長。会社のＨＰによると、従業員数は７５６３人（連結）、売上高は４８６８億円とある。