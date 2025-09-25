東京・新宿区で睡眠薬入りの酒を飲ませて意識をもうろうとさせ、20代の女性にわいせつな行為をしたとして男が逮捕されました。

【写真を見る】持参した醤油入れに睡眠薬溶かし女性がトイレに行った隙に酒に混入… 意識をもうろうにさせ、個室で20代女性にわいせつな行為したか 男逮捕 警視庁

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、千葉県柏市の無職・岡陽介容疑者（45）です。

岡容疑者は今年5月、新宿区の飲食店でマッチングアプリで知り合った女性に睡眠薬を飲ませ意識をもうろうとさせた後、同じ区内のバーに歩いて移動し、個室でおよそ1時間にわたって体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、岡容疑者は醤油入れにカプセル状の睡眠薬を入れて持参し、女性が席を離れた隙に睡眠薬を液体に溶かして酒に混ぜたということです。

防犯カメラには一連の犯行が写っていますが、取り調べに対し岡容疑者は「体を触るために睡眠薬を飲ませたわけではない」「体を触ったことは間違いないが、記憶があいまいで覚えていない」と容疑を一部否認しています。