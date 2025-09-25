きょうは前線や湿った空気の影響で北日本や北陸、西日本でくもりや雨になるでしょう。北海道と東北北部は夕方まで、東北南部と新潟は夜まで雨が強く降る所がありそうです。関東は日差しが届きますが、夕方以降は雲が広がり、関東北部の狭い範囲で通り雨があるでしょう。また、列島には湿った空気が流れこむため、これまで過ごしやすかった関東など東日本はあすにかけて蒸し暑くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路 ：19℃

青森 ：25℃ 盛岡 ：19℃

仙台 ：26℃ 新潟 ：26℃

長野 ：28℃ 金沢 ：28℃

名古屋：27℃ 東京 ：29℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：28℃

広島 ：29℃ 松江 ：32℃

高知 ：26℃ 福岡 ：32℃

鹿児島：31℃ 那覇 ：33℃

あす、日中は日本海側を中心に雨の残る所がありますが、午後は次第に広く天気が回復するでしょう。北海道はにわか雨がある見込みです。そのほかは各地で晴れて、きょう以上に蒸し暑くなり、東京は31℃と真夏日になるでしょう。名古屋は33℃まで上がる予想です。あさって土曜日も日差しの届く所が多くなりますが、日曜日は西日本で午後から雨の範囲が広がり、月曜日は北日本や東日本で雨が降るでしょう。