アメリカン・エキスプレスは、「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」の入会キャンペーンを、9月30日をもって終了する。

入会後6か月以内の対象加盟店での利用100円ごとに10ボーナスポイント（上限2万ボーナスポイント）、同3か月以内の50万円以上の利用で2万ボーナスポイント、同6か月以内の100万円以上の利用で7万ボーナスポイントの計11万ボーナスポイントを獲得できる。通常利用分を含めると、最大で12万ボーナスポイントとなる。

「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」は、2024年2月に発行を開始。カード継続特典として年間200万円以上の利用で国内ホテルに1泊2名が無料で宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」や、アメリカン・エキスプレス・トラベル オンラインのホテル予約で利用できる10,000円分のトラベルクレジットなどを提供している。年会費は39,600円（税込）。

キャンペーンは7月24日に開始。同日からは、これまでのゴールドに加え、ローズゴールドの券面も選べるようになった。