師匠にしたい『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 「冨岡義勇」を抑えた1位は？
7月18日に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が8月からは海外でも順次公開され、9月21日時点で観客動員数は5500万人を突破。世界興行収入は、2020年に公開された『無限列車編』の記録をすでに更新する大ヒットを記録中です。
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、師匠にしたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
鬼を滅ぼすための組織「鬼殺隊」の最強メンバー「柱」の1人、水柱の冨岡義勇。冷静で無駄のない動きで鬼を斬る寡黙な剣士です。
物語の冒頭で、鬼になった妹・禰豆子（ねずこ）をかばい、冨岡に泣きながら助けを乞う主人公の竈門炭治郎に「生殺与奪（せいさつよだつ）の権を他人に握らせるな」と言い放ち、妹を守る覚悟と姿勢を厳しく教えたり、那田蜘蛛山（なたぐもやま）での下弦の鬼・累との戦いで絶体絶命のピンチに立たされた炭治郎の前に現れ、「俺が来るまでよく堪えた。後は任せろ」と圧倒的な優しさと頼もしさをにじませるなど、よき理解者として竈門きょうだいを支えます。
回答者からは、「冷静で的確な判断力があり、技術面だけでなく精神面でも学ぶことが多いです。厳しさの中に思いやりもあり、成長を促してくれる師匠になりそうです」（20代男性／静岡県）、「寡黙だけど芯が強く、冷静な判断力と圧倒的な実力を持っているので」（50代男性／広島県）、「自分の弱さを知っているからちゃんと指導してくれそう」（40代男性／神奈川県）、「基本背中を見せてくれるし本当に困ったときは道を示してくれそうだからです」（30代男性／東京都）などの声がありました。
2020年公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』で上弦の参・猗窩座（あかざ）との死闘を繰り広げた、炎柱・煉獄杏寿郎。幼い頃から元柱の父の元で鍛え抜かれた剣技と正義感、使命感にあふれた豪快で熱いキャラクターは、ほかの柱からも一目置かれる存在です。
猗窩座との戦いのあと、炭治郎たちに向けた「胸を張って生きろ 己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと 心を燃やせ 歯を喰いしばって前を向け」という最期の言葉に現れる生きざまは、ほかの柱や炭治郎たちに大きな影響を与えました。
回答者からは、「熱意と誠実さで全力を尽くす姿勢を学びたいから」（30代女性／東京都）、「彼の心を燃やせ、という言葉通り、どんな困難にも前向きに立ち向かう姿勢と、後輩を思いやる優しさが魅力的。技術だけでなく、生き方そのものを学べる師匠だと思う」（60代男性／大阪府）、「彼のもとで強い心をもてるように修業したいので」（50代男性／東京都）、「煉獄さんの修行は相当キツいけれど、センスある無しに関わらず全力で応援してくれそう」（40代女性／兵庫県）とのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
1位：煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）／74票
