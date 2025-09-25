セルティック指揮官、前半のみで前田大然を交代させた理由に言及「今夜は…」
セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督が、ハーフタイムで前田大然を交代させた理由について言及した。24日、スコットランド紙『ザ・スコッツマン』が伝えている。
ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節が24日に行われ、セルティック（スコットランド）は敵地でツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）と対戦。55分にケレチ・イヘアナチョが先制点を決めたものの、65分にマルコ・アルナウトヴィッチに同点弾を許し、1−1のドローに終わった。
セルティックに所属する日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央はこの試合に先発出場したものの、前田は前半のみのプレーに終わり、旗手は68分までのプレーとなった。
その中でも前田がハーフタイムで交代となったことには注目が集まっており、試合後にその意図について聞かれたロジャーズ監督は「聞いてくれ。ダイゼンは昨年、私たちのために前線で多くプレーをして、ゴールも決め、素晴らしい走りを見せてくれた。しかし、今夜は調子が上がらず、私たちも彼にボールをうまく繋げることができなかった」と語りながら、戦術的な交代であったことを明かした。
「彼は基本的に、背後に走ったり、クロスが入った時にボックスプレーヤーになったりする選手だと思うが、他の選手が試合に関与できるようにボールをキープして私たちの軸になる選手が必要だと思った。ケルズ（イヘアナチョの愛称）のことは隅々まで知っているので、彼が私たちのために貢献してくれると確信していた。そして、彼は後半にそれを証明してくれたと思う」
