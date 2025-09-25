劇的勝利でダービーへ弾み！…圧巻ハット達成のアルバレスをシメオネ監督が絶賛「最高の選手」
アトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスがハットトリック達成の喜びを口にした。24日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。
ラ・リーガ第6節が24日に行われ、アトレティコ・マドリードは本拠地『リアド・エア・メトロポリターノ』にラージョ・バジェカーノを迎えた。ここまで1勝3分1敗と苦戦が続くホームチームは、15分にマルコス・ジョレンテのクロスからアルバレスの豪快なダイレクトボレーで先制するも、前半終了間際に同点ゴールを献上。77分には勝ち越しを許し、1点ビハインドで試合は最終盤へ突入する。
嫌なムードが漂う中でチームを救ったのは、開幕節以来のゴールを決めたアルバレスだった。80分にゴール前のこぼれ球に素早く詰めてこの日2ゴール目を決めると、88分にはボックス手前中央やや左寄りの位置から左足を一閃。強烈なミドルシュートがゴール右上に突き刺さり、ハットトリックを達成した。アルバレスの活躍により、アトレティコ・マドリードは公式戦3試合ぶりの白星を飾った。
試合後、アルバレスは「勝ち点『3』を獲得し、勝利で自信をつける必要があった。良いプレーはしていたが、細かく部分で結果が出なかった。連勝し続けるためには努力を続けなければならない」とコメント。ハットトリックについては「3ゴール目は特に素晴らしかったと思う。左足のシュートで、チームにとっての逆転ゴールだった」と振り返った。
また、アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督は「フリアンが我々にとって最高の選手であることは明らかだ。彼にはこのクラブで長くプレーしてもらいたい。そのために彼をサポートしていきたい」とアルバレスを称賛している。
次節は無傷の6連勝で首位を快走する“宿敵”レアル・マドリードとのマドリード・ダービー。アルバレスは「休息を取り、ホームでファンとともに戦う試合のことを考えなければならない。素晴らしいショーになるだろうし、勝利を掴むために持てるすべてを出し切るつもりだ」と意気込みを示した。
