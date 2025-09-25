坂本一彩が名門相手に1ゴール1アシスト！…ウェステルローは合計10発の乱打戦の末にドロー
ウェステルローに所属するFW坂本一彩が、ベルギー屈指の名門を相手に1ゴール1アシストと躍動した。
ジュピラー・プロ・リーグ第5節延期分が24日に行われ、ウェステルローは敵地でクラブ・ブルッヘと対戦。今年1月にガンバ大阪からウェステルローにレンタル加入し、夏に完全移籍への移行が発表された坂本はトップ下の位置でスタメンに名を連ねた。
試合開始直後の1分に坂本がさっそく見せ場を作る。敵陣ボックス右角付近でボールを受けると、ワンタッチで縦方向へと持ち出し、そのまま右足で柔らかいクロスを供給。ジョシマール・アルコセルがダイレクトボレーでネットを揺らし、電光石火のアシストでチームに先制点をもたらした。
早々にスコアが動いた試合は激しい点の取り合いに。3−3で迎えた68分にはボックス内左からの折り返しがDFに当たってこぼれたところを坂本が右足で冷静にゴールへ流し込み、ウェステルローが勝ち越しに成功する。
しかし、クラブ・ブルッヘも意地を見せ、86分と90＋2分にネットを揺らして逆転に成功。ウェステルローも諦めず、90＋8分にCKの流れから執念の同点ゴールを奪い、土壇場で5−5のドローに持ち込んだ。坂本は79分まで出場している。
勝ち点「1」をもぎ取り連敗を回避したウェステルロー。過去19度のジュピラー・プロ・リーグ制覇を誇り、チャンピオンズリーグ（CL）の常連でもあるクラブ・ブルッヘ相手に見事なパフォーマンスを披露した坂本は、今シーズンの通算成績を公式戦8試合出場3ゴール2アシストとしている。
【ハイライト動画】坂本一彩が1G1Aと躍動！ ウェステルローは乱打戦の末にドロー
🐓 | KVC Westerlo leverde doelpunten af van de eerste tot de laatste minuut! 🎢🤩 #CLUWES pic.twitter.com/8M2DWV7EAy— DAZN België (@DAZN_BENL) September 24, 2025