森保J主軸対決が実現！三笘所属ブライトンは超難敵と対戦！マンU撃破の４部勢、話題沸騰の大俳優クラブは…【カラバオ杯16強】
現地９月24日、カラバオカップ３回戦の全日程が終了。その後にラウンド16に当たる４回戦の組合せ抽選会が行なわれ、次のような対戦カードとなった（日本人所属クラブは併記）。
アーセナルvsブライトン（三笘薫）
グリムズビー（４部）vsブレントフォード
スウォンジー（２部）vsマンチェスター・シティ
ニューカッスルvsトッテナム（高井幸大）
レクサム（２部）vsカーディフ（３部）
リバプール（遠藤航）vsクリスタル・パレス（鎌田大地）
ウルヴァーハンプトンvsチェルシー
ウィコム（３部）vsフルアム
遠藤と鎌田による森保ジャパン主軸対決が実現。日本代表のエース三笘薫を擁するブライトンは、難敵中の難敵アーセナルと相まみえる。それらを含め、プレミアリーグ勢同士のマッチアップは４試合だ。
ハリウッドスターのライアン・レイノルズ氏らがオーナーを務め、知名度急上昇中のレクサムと、３部に降格したウェールズのクラブ、カーディフのみが下部同士でベスト８進出を争う。
２回戦でマンチェスター・ユナイテッドを撃破するなど、快進撃を続けているグリムズビーは、プレミアリーグで下位に沈むブレントフォードとの戦いに臨む。またもやジャイアントキリングを達成できるか。
注目カードが目白押しの４回戦は、10月27日からの週に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
アーセナルvsブライトン（三笘薫）
グリムズビー（４部）vsブレントフォード
スウォンジー（２部）vsマンチェスター・シティ
ニューカッスルvsトッテナム（高井幸大）
レクサム（２部）vsカーディフ（３部）
リバプール（遠藤航）vsクリスタル・パレス（鎌田大地）
ウルヴァーハンプトンvsチェルシー
ウィコム（３部）vsフルアム
遠藤と鎌田による森保ジャパン主軸対決が実現。日本代表のエース三笘薫を擁するブライトンは、難敵中の難敵アーセナルと相まみえる。それらを含め、プレミアリーグ勢同士のマッチアップは４試合だ。
２回戦でマンチェスター・ユナイテッドを撃破するなど、快進撃を続けているグリムズビーは、プレミアリーグで下位に沈むブレントフォードとの戦いに臨む。またもやジャイアントキリングを達成できるか。
注目カードが目白押しの４回戦は、10月27日からの週に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介