「産後ダイエット頑張ってるのに」ゆうこす、“たくましい二の腕”を披露「なんでもいいけど可愛すぎ」
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは9月24日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のオフショットを披露しました。
さらに「たくましさのある女性、魅力的では？」「時代はたくましい二の腕！！ということでいかせていかせていただきます」ともコメント。体の変化を前向きに受け止め、自分らしく発信している様子が伝わってきます。
この投稿にファンからは、「なんでもいいけど可愛すぎる」「たくさん抱っこしてあげてる証拠」「ママになったゆうこすちゃんも包容力があって色っぽくて可愛いです」「そんなことより顔が可愛すぎます、ゆうこす様」などの声のほか「同じく！母さんは包容力ある二の腕がいいって割り切ってます」「二の腕って肉落ちにくいの分かります、、」など共感の声も集まっています。
ファンからは「産後で大変なはずなのに走ってるなんてすごい、、、、、！」「自然体なゆうこす可愛すぎます、、、」「めちゃくちゃいい写真」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
「たくさん抱っこしてあげてる証拠」ゆうこすさんは「産後ダイエット頑張ってるのに、二の腕まったく細くなりません」とつづり、黒いノースリーブ姿の写真を6枚公開しました。助手席に座るゆうこすさんの二の腕が写し出されており、ナチュラルな雰囲気です。
「めちゃくちゃいい写真」6月28日にも、ノースリーブ姿を披露したゆうこすさん。「最近、朝と夜に30分に分けて２回走ってるよ！という報告（褒めてもらいたい）」とつづり、産後のダイエットに励む様子を伝えています。
