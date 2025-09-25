サッカーU-20日本代表、9月27日(28日)のW杯エジプト戦「テレビ放送・ネット配信」詳細情報

20歳以下の世界一を決めるFIFA U-20ワールドカップが27日にチリで開幕する。

日本は4大会連続12回目の出場。最高成績は1999年ナイジェリア大会の準優勝となっており、船越優蔵監督率いる今大会のチームは“それ以上”を目指している。

2月のU20アジアカップで主力を担った選手のうち、佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）と大関友翔（川崎フロンターレ）がその後、森保一監督の日本代表にデビュー。

佐藤龍之介

また、海外組は後藤啓介（シント＝トロイデン）や塩貝健人（NEC）といった前線の一線級を招集できなかったものの、郄橋仁胡が負傷中の左サイドバックにスウェーデンで高い評価を受ける小杉啓太を呼べたことは朗報だ。

ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾や森壮一朗（ともに名古屋グランパス）などアジアカップ後に評価を上げてきた選手も少なくなく、来年ワールドカップへの滑り込みを目指して多くの選手が高いモチベーションで臨んでくるに違いない。

日本の初戦の相手は、アフリカの強豪エジプト。同チームは今年4月のU-20アフリカ・カップオブネーションズで4位に入り出場権を獲得した。

A代表は、モハメド・サラー（リヴァプール）、オマル・マルムシュ（マンチェスター・シティ）という前線の2枚看板で知られるエジプトだが、今回のU-20代表にそこまで強烈なタレントはいない。

ただ、全体の質が高く、特にアストン・ヴィラに所属する19歳FWオマル・ヘドルはウィンガータイプの厄介なアタッカーだ。初戦ということもあり決して簡単な試合にはならないだろう。

日本とエジプトの一戦は、日本時間9月28日（日）5:00から首都サンティアゴのエスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノスで開催。気になる放送予定は以下の通り。

テレビ放送

J SPORTS 2

解説：名良橋晃

実況：原大悟

ネット配信

J SPORTSオンデマンド

今大会の日本での放映権はJ SPORTSが取得。日本代表全試合を生中継、グループリーグ含む全試合をLIVE配信にてお届けするとのことだ。

J SPORTSオンデマンドは、サッカー・フットサルの番組が見放題の「サッカー・フットサルパック」が月額1,450円（税込）となっているほか、25歳以下の方は「U25割」により月額725円で楽しむことができる。