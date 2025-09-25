

エリマリ姉妹デジタル写真集『WE ARE ERIMARI SISTERS―伝説、再び―』（撮影／笠井爾示）

今年、約6年ぶりにグラビア復帰し"伝説のシスターズ"として大注目のエリマリ姉妹。2025年9月22日（月）発売の『週刊プレイボーイ No.40』で週プレの表紙に登場しています。

それを記念し、現在【週プレ グラジャパ！】では「エリマリ姉妹特集」ページを公開中。こちらの記事では、エリマリ姉妹のデジタル写真集を一挙ご紹介します！

エリマリ姉妹デジタル写真集『帰ってきた伝説のシスターズ』（撮影／栗山秀作）

エリマリ姉妹デジタル写真集『帰ってきた伝説のシスターズ』（撮影／栗山秀作）

今年3月、約6年ぶりにエリマリ姉妹が週プレのグラビアに登場！......と話題沸騰中ですが、そもそもエリマリ姉妹って何者なの？ と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ズバリ！ お姉さんのErikaさん（上記写真左）と妹の百瀬まりなさん（上記写真右）のリアル姉妹で、それぞれモデルやインフルエンサーとして活動中です。かつては「かわいすぎるJKシスターズ」として、グラビア界を席巻。そんな彼女たちが、グラビア活動を再開し、大人びた姿を見せ、今大注目されているというわけです。

エリマリ姉妹のグラビア最大の見どころは、リアル姉妹ならではの距離感。触れ合ったり、見つめ合ったり、時にプチ喧嘩をしたり！？ 見ているだけでほっこりしてしまうあたたかさがあるのです。週プレ復帰作となったデジタル写真集『帰ってきた伝説のシスターズ』では、ベッドやお風呂やソファの上で体を寄せ合う二人の姿がたっぷり見られます。ブランクを感じさせるどころか、仲が深まっているような？ 大人になった姉妹の関係性にも注目したい1冊です。



エリマリ姉妹デジタル写真集『追い越していいよ、私はここにいるから。〜prologue〜』（撮影／YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））

6月、勢いを感じるエリマリ姉妹が早くも「週プレ プラス！」の「＋Special」に登場！ デジタル写真集『追い越していいよ、私はここにいるから。〜prologue〜』もリリースされました。

撮影場所は、しまなみ街道をわたって愛媛と広島。プールではしゃいだり、夕暮れでエモい気分になったり。仲良し姉妹の夏休み旅行をのぞき見させてもらっているようなグラビアとなっています。旅する中で、二人はどんな会話を交わしているだろう？ ところどころで感じる、二人にしかわからない阿吽の呼吸。姉妹愛は増すばかり......？ そこに姉妹が現れれば、何処だって二人の空気になっちゃうみたい。



エリマリ姉妹デジタル写真集『WE ARE ERIMARI SISTERS―伝説、再び―』（撮影／笠井爾示）

そして表紙を飾った最新グラビアを収録した『WE ARE ERIMARI SISTERS―伝説、再び―』は、徳島と兵庫・淡路島で撮影。海と山を堪能する二人と、その大自然もまた美しい一冊となっているのですが、今作はどこか、二人の中に混ぜてもらえたような嬉しさが込み上げてくる瞬間が多々あるのが最高です！

「一緒に楽しもう〜！」と言わんばかりの笑顔にキュンキュン。グラビアを通して二人の距離感が縮まると同時に、読者との関係性も強くなっていくのでしょう。"WE ARE ERIMARI SISTERS"の"WE ARE"には、我々読者も含まれている......!?と思って楽しんでください！

エリマリ姉妹デジタル写真集『帰ってきた伝説のシスターズ』（撮影／栗山秀作）

