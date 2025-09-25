感染症情報です。

【写真を見る】リンゴ病・新型コロナ 減少も流行続く リンゴ病は24週連続で警報レベル続く（山形）

山形県内最新の「リンゴ病」と「新型コロナウイルス」の患者数はともに前の週より減少しましたが、依然として流行が続いていて、県が注意を呼びかけています。

県衛生研究所によりますと、今月１５日から２１日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」いわゆる「リンゴ病」の患者数は前の週より４１人減少し９１人でした。

１定点あたりの患者数は３．５０人で、減少傾向にあるものの２４週連続で警報レベルが続いています。

保健所別では、庄内で２４人、最上で２３人、置賜で１９人などとなっていて、県内すべての保健所管内で警報レベルが続いています。

「リンゴ病」は微熱やかぜの症状などが出て両頬に赤い発疹が出るのが特徴で、子どもに多くみられます。妊婦が感染すると胎児にも感染する可能性があり、注意が必要です。

また同じ期間に県内３９の定点医療機関から報告があった新型コロナの患者数は２９２人で、前の週より４５人減り、３週連続の減少となりました。

一定点医療機関あたりでは７．４９人となっています。保健所別では、村山で７７人、庄内で６９人置賜で６２人などとなっています。

県衛生研究所は、県全体の報告数は減少している一方で全国的に流行が続いているため、換気や手洗い、適切なマスクの着用など基本的な感染対策を呼びかけています。