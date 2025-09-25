「あの頃と何も変わらない…」元欅坂メンバー、透明感あふれる最新姿に反響「今以上綺麗になる気満々」
元欅坂46の今泉佑唯さんは9月24日、自身のInstagramを更新。透明感あふれる最新ショットを披露しました。
【写真】今泉佑唯の透明感あふれる最新ショット
コメント欄では、「可愛すぎやろ」「素敵」「可愛い」「反則の綺麗さ 今以上綺麗になるき満々」「綺麗です」「どこまででも可愛くなれちゃうんだね」「本当に可愛すぎる天使」「あの頃と何も変わらない…超きれい！！ずーみん！！！」と、絶賛の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】今泉佑唯の透明感あふれる最新ショット
「どこまででも可愛くなれちゃうんだね」今泉さんは、5枚のモデルショットを投稿。白いフリルがふんだんに使われたドレスを身にまとっています。1〜3枚目は、屋外でのショット。4〜6枚目は、白い花の壁を背景に撮影しています。真っ白なドレスや背景にも負けない透明感あふれるショットにファンからは感嘆の声が上がっています。
キュートなモデルショットも披露2025年の春に芸能界への復帰を発表した今泉さん。自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開しています。22日の投稿では「SNSなるべく頑張ります」とつづり、モデルショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)