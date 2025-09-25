松井菜穂(ＷＯＷＯＷディレクター／プロデューサー)と勝田正志(撮影監督)が率いるチームによる『Makihara Noriyuki Concert 2025 Buppu Label 15th Anniversary "Showcase the Live!"』の撮影に密着してから約1か月半。松井監督のオフライン編集が終わり、本編とエンドロールのラフ映像が出来上がった。

オフライン編集とは──僕も初めて聞いた言葉だったが──16人のカメラマンが撮影した16本の素材を同期させ、16分割した画面で一度に見られるように編集した「マルチ」を見ながら、映像編集ソフトを使ってベストの画(え)をつなぎ、1本のラフ映像にまとめていく作業である。

松井のオフライン作業の様子

松井は完全にひとりでこの作業を行うそうで、その間は「他の映像は基本、まったく見ない」のだとか。その理由は「世に出てるものって"正解"なんです。自分はまだ世に出てないものを作ってるので、だいぶ違ったら"大丈夫かな？"って不安になるじゃないですか。そうするとプラスになることは何もないので」という、実に松井らしく、かつ納得のいくものだった。

サラッと書いたけれど、16分割の映像から「これ！」という画を選んで選んで、つないでつないで2時間半の映像を作るのがどれほど大変な作業か、想像もつかない。そんな生みの苦しみを経て、松井が命からがら(大げさかもしれないがそう言いたい)完成させたラフ映像に、「カラコレ(color correction＝色補正)」「グレーディング(色演出)」や音声のミキシング、テロップの挿入といった高度な演出を施して「完パケ(完全パッケージ)」に持っていくのがオンライン編集。これら撮影後の作業を総称して「ポスプロ(ポストプロダクション)」という。

僕はこのたび、カラコレの作業に立ち会うことができた。作業を行うのは株式会社ARKのオンラインエディター／カラリスト 清田直登とオンラインエディター／コンポジターの藤木智次郎、場所は同社が所有する溜池山王の映像編集スタジオ「Oliv」である。松井監督と勝田撮影監督、ＷＯＷＯＷのアシスタントプロデューサー毛塚琴音も一緒だ。

スタジオに到着すると、巨大なメインモニターに映像が映し出されていた。清田はカラコレ用の大型パネルとディスプレイ 2 台(これもでかい)を据えたデスクに向かい、その後ろの別のデスクでは藤木がやはり機材を並べて別の作業をしていた。二人には松井から指示を書き込んだ書類が渡されていて、これを参照しながら清田はカラコレ、グレーディング、藤木は曲タイトルテロップの制作を同時に進めていくのだという。

松井監督の細かい指示を見ながらトーンを調整している清田

奥から清田、勝田、松井

「意味のないカットはな い」と言い切る松井監督の、この指示が「客席の灯りは星座」「槇原さんに伸びる照明は空からの階段」といった具合に、実に細かくて具体的。カットごとに求められる作業が一目瞭然である。曲タイトルテロップは、フォントからグラデーションの色の具合まで指定されていた。清田いわく「ここまで書いてくれる方はまずいない」のだとか。「指示が明確だから分業できるんです。全体的な色の方向性含め、お任せの方もいらっしゃいますが、シークエンスの整理ができていなかったり、指示が明確でないと、本来クリエイティブに使いたい時間をそれ以外に使うことになるので大変ありがたいです」

グレーディング前とグレーディング後

歌詞にあわせて、上部のカーテンの揺れを目立たせる調整

色補正はカット単位。彩度や明度を上げたり下げたり、色調を変えたり、(槇原の場合はやっていないそうだが)肌のトーンも調整できる。清田に松井監督の映像の特徴を尋ねると、まず出たのが「カットを長く使用する」。2時間半で約1800カットで、通常は2600〜2800カット、この直前に彼が手がけたあるバンドは3800カットに及んだそうだ。「カットを長く使用するので、観ている方もしっかりとそのカットを認識できる。カメラマンさんも嬉しいんじゃないでしょうか」

今は音に合わせてカットを細かく割っていく作品が多いそうで、たしかにキレがよくなるし、かっこいいだろう。ワンカットを長く見せ、必ずしも音で切らない松井流は、それとは違うものを見せようとしているわけだ。では何を見せようとしているのか？ 僕なりに言葉にすると「ストーリー」ということになるが、清田の「芝居をやってる方たちのつなぎ方に通じるものがある気がします。舞台を見てるみたいな」という指摘には膝を打った。槇原とバンドメンバーがそれぞれに見せ場を与えられ、役柄を演じ、インターアクトする舞台俳優たちのように見えるのである。

清田は「どうやったらこれが撮れるのか、打ち合わせを見てみたい」と言うが、僕が7月に東京ガーデンシアターの控室で目にした打ち合わせはあっさりしたものだった。そう言ったら「そうなんですか？それでここまで撮れるんですか！？」と驚いていた。事前に「こういう画を」と指定するよりも(ゼロではないが)、カメラマン個々の技量とセンスを信頼して自由に動いてもらい、16本の素材から答えを探していくのが松井監督のスタイル。松井は「私はOL」と言うけれど、これほどアーティスティックなOLはなかなかいないだろう。

勝田撮影監督の名参謀ぶりも圧巻だった。長い経験に裏打ちされた「見る目」と持ち前のコミュ力で、あちこちで一緒に仕事をした人から優れたカメラマンやエディターを覚えておき、案件ごとに声をかける。ツアー前半だけでなく撮影前日の公演も下見する。松井は「私は勝田さんにオーダーできた時点でもうオッケー、安心っていう感じなんです」と言う。この信頼の厚さ！

最後になるが、完パケ映像も観せてもらった。中身には触れないが、本編もエンドロールも(おまけも)すばらしく、とにかくユニークな映像だった。読者のみなさんはレポート前編に引いた勝田撮影監督のカメラマン各位への指示「知らなかった曲を初めて聴いて、好きになってもらいたい」を覚えておいでだろうか？そのテーマを生かした演出が施されている、とだけお知らせしておこう。僕はポスプロ前の段階でその仕掛けを松井監督から聞かされ、感服した。見てのお楽しみ、気づいたらこっそり教えてほしい。

文＝高岡洋詞

