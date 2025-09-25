不二家「Snow Manオリジナルクリスマスプレート」付きのケーキを販売へ
全国の不二家洋菓子店にてギフト商品は2025年11月上旬より、クリスマス専用ケーキは12月1日から順次発売される。2025年テーマは「Christmas is FUJIYA.」 特別感を演出する商品がラインアップしており、「FUJIYA×Snow Man オリジナルクリスマスプレート」付き！ スペシャルなクリスマスケーキが、今年は2種類登場する。
【画像】美味しそう！クリームたっぷりのSmile Switchクリスマスケーキ断面図
2025年のクリスマスは「平日だからこそ、ちゃんと特別。」のキャッチコピーのもと、平日クリスマスだからこそ、いつもの日常が“もっともっととくべつ”で、家族や大切な人と思い出に残る時間を過ごすことができるような商品をラインアップ。
1年間を通して、ショートケーキを旬のこだわり素材で表現した「ショートケーキ12の色物語」シリーズの集大成となる商品や厳選した素材を使用したワンランク上のプレミアムシリーズ、少人数で楽しめるミニサイズのホールケーキなど、それぞれのライフスタイルに合わせて楽しめるケーキをバラエティー豊かに取りそろえる。
今回、予約限定・数量限定で、ブランドキャラクターであるSnow Manのイラスト入りクリスマスプレートが付いてくる「Smile Switchクリスマス」が登場。今年は「ホワイト」と「ショコラ」の2種類のケーキが登場。
ここだけでしか手に入らない特典の「FUJIYA×Snow Manオリジナルクリスマスプレート」は、ペコちゃんにふんしたSnow Manのイラストを描き起こした特別なデザイン。Snow Man一人ひとりの特徴も表現している。
店頭でのご予約のほか、不二家洋菓子店のネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」でも予約可能となる。予約期間は店頭・2025年10月1日から12月16日まで。オンラインは10月1日から11月30日までとなる。※数量限定、期間内でも予定数量に達し次第、予約を終了する場合あり
