ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「オンラインカジノ規制強化 私たちにできること」。社会部・警察庁担当の高柳記者が解説します。

◇ ◇ ◇

――オンラインカジノの規制が強化されるということですが、何が、どう、変わるのでしょうか？

まさにきょう、「改正ギャンブル依存症対策基本法」が施行されました。

いままではオンラインカジノのサイトやアプリに日本国内から接続し、賭博を行うことが違法でした。

それが、改正法の施行によって国内向けにオンラインカジノサイトを開設、運営すること自体も違法になりました。

さらに、「オンラインカジノおすすめサイト」ですとか、「人気ランキング」のように、オンラインカジノに誘うようなサイトやSNSの投稿も違法になるんです。

――とは言っても、ネット上ではオンラインカジノのサイトがまだまだ見られると思いますが、これらのサイトにはどう対処していくのでしょうか？

そこで大きな役割を担うのが警察庁からの委託でネット上の違法情報に関する通報を受け付けるインターネット・ホットラインセンターです。ここで新たに、オンラインカジノに関連する通報を受け付けられるようになります。

その通報を元にセンターが情報を分析し、オンラインカジノサイトやおすすめサイトの運営者、また、SNSの事業者に対してサイトや投稿を削除するよう依頼できるようになるんです。

どういったものが違法な情報になるのか、インターネット・ホットラインセンターのセンター長に聞きました。

インターネット・ホットラインセンター 池田昌司センター長

「やろうよですとか、おすすめです、ここは面白いですよですとか、そういった言葉を含んで誘導しているものについても対象になってくるかと思います」

「この情報が違法だろうかとか、ガイドラインに合ってるのだとか、そういったものは気にせずにどんどん通報して頂ければと」

――通報は誰でもできるんでしょうか？

もちろんできます。

そうした通報を元に削除依頼が行われ、事業者が自主的にコンテンツを削除すれば、違法なサイトが無くなっていくと期待されています。

また、先日、オンラインカジノに誘導するサイトの運営者が常習賭博ほう助の疑いで全国で初めて逮捕されその後起訴されました。

起訴状によりますとこの運営者はオンラインカジノ事業者との間で、固定の報酬に加え、客が賭けた額に応じて歩合の報酬を受け取る約束をしていたということです。

警察は今後も、違法賭博に誘導するサイトの運営者が削除依頼に応じない場合には賭博ほう助の容疑などでの検挙も辞さない構えです。

――こうした対策で、オンラインカジノに手を染める人が1人でも減るといいですね。

そのためにはオンラインカジノに触れさせない対策だけでなく、ギャンブル依存症になってしまった人に寄り添うことも必要です。

ギャンブル依存症の治療が専門の佐久間寛之医師に伺ったところ、オンラインカジノはいつでもどこでもスマートフォン1つでできてしまうためハードルが低く、入院中もオンラインカジノの利用をやめられないケースもあったということです。

ギャンブル依存症は心の弱さではなく、精神疾患のひとつで、適切に診断を受け、同じ症状を抱える患者同士の自助グループで経験を分かち合うことなどを通じて、ギャンブルをしなくても自分らしくいられるように回復できるということです。

佐久間医師はもし、のめり込んでしまっても一人で抱え込まずにぜひ相談して欲しいと呼びかけていました。

――正しい理解が必要なんですね。高柳さんがこのニュースで一番伝えたいことはなんでしょうか。

「社会全体でオンラインカジノ対策を」ということです。

みなさんの通報でオンラインカジノのサイトを減らすことができるかもしれませんし、1人でも手を染める人が減るように社会全体で機運を高めていくことが大切だと思います。