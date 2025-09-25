千葉ロッテマリーンズは9月26日正午からマリーンズオンラインストア限定で広池康志郎投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始する。広池は9月17日のオリックス戦（京セラD）に8回2番手で登板し、初勝利を記録した。

記念グッズは、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされており、フェイスタオルなど9商品はメインビジュアルと直筆メッセージ、2種類のデザインで展開される。

広池は「プロ初勝利を記念して、僕のグッズが販売されることになりました！今年中に初勝利を挙げることができると思っていなかったので、本当に嬉しいです。最初で最後のプロ初勝利記念グッズをぜひたくさんの方に手に取ってほしいなと思います。これからもきばっていきます！引き続き、熱いご声援をよろしくお願いします」とPRした。

＜廣池康志郎投手プロ初勝利記念グッズ商品一例＞・直筆サイン入りフォトファイル:17，000円（99セット限定、証明書付き）・直筆サイン入りボール（29個限定、証明書付き）:50，000円・記念ユニホーム（数量限定、DTF加工/サイズ:S、M、L、O）:17，000円・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL）:3，800円・フェイスタオル:2，000円（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）・ロゴプリントボール（ボールケース付き）:2，100円・アクリルスタンド:2，300円※価格は全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアで9月26日（金）12時00分より10月5日（日）23時59分まで受注する。