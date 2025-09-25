「顔やばっっっ笑笑」山田裕貴の“あおられる”表情にファン衝撃 映画祭のオフショット公開
俳優の山田裕貴（35）が25日までに自身のを更新。映画祭で訪れているフィンランド・ヘルシンキでのオフショットを公開した。
【写真】どうした山田裕貴！ファンも驚きのオフショット4枚
山田は自身が主演を務める映画『爆弾』（10月31日公開）が「第38回フィンランド・ヘルシンキ国際映画祭」のために同所を訪れていた。到着時には「現在の時刻は朝の6時50分 現在の気温は4℃」と極寒であることを伝えていたが、今回投稿した写真では船のデッキ籍と見られる場所で強風にあおられる自身の姿を公開。髪をなびかせ、目が明けられないほどの風であることを自身の表情で表した。
この投稿には「顔やばっっっ笑笑」「ベートーヴェンになっとるよー！「おでこのシワを数えちゃうよ！」」との反響が寄せられている。
【写真】どうした山田裕貴！ファンも驚きのオフショット4枚
山田は自身が主演を務める映画『爆弾』（10月31日公開）が「第38回フィンランド・ヘルシンキ国際映画祭」のために同所を訪れていた。到着時には「現在の時刻は朝の6時50分 現在の気温は4℃」と極寒であることを伝えていたが、今回投稿した写真では船のデッキ籍と見られる場所で強風にあおられる自身の姿を公開。髪をなびかせ、目が明けられないほどの風であることを自身の表情で表した。
この投稿には「顔やばっっっ笑笑」「ベートーヴェンになっとるよー！「おでこのシワを数えちゃうよ！」」との反響が寄せられている。