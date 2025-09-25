永島優美アナ、「一体何のポーズ？」長女と“決めポーズ”をした親子ショットに「可愛すぎる」「お子さんも大きくなりましたね〜」
元フジテレビアナウンサーの永島優美（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。「娘の決めポーズ！」とつづり、長女（1）とかわいらしいポージングをした親子2ショットを公開した。
【写真】「か、可愛すぎる」同じポーズをした永島優美アナ＆長女の親子2ショット
「最近カメラを向けると、ちぃず!!と言いながらほぼこれ 一体何のポーズ？笑」と、長女のほほ笑ましいエピソードを明かし、親子で左右の人差し指を合わせて三角を作るようなポージングをした姿を披露している。
続けて、長女を抱っこし、親子で弾ける笑顔を見せた2ショットもアップ。この投稿を見たファンからは「2人同じポーズなの可愛すぎる 素敵な空間」「ハートのつもりなのかな〜 可愛い」「か、可愛すぎる親子」「お子さんも大きくなりましたね〜」などとコメントが集まっている。
優美アナは、2021年3月3日のひなまつりに1歳年上のフジテレビディレクターと結婚。24年1月に第1子となる女児の出産を発表した。
