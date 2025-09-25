ウクライナのゼレンスキー大統領が24日、国連総会で演説し、ロシアのプーチン大統領は戦争を拡大し継続しようとしていると警鐘を鳴らしました。

ゼレンスキー大統領「ウクライナは最初の標的に過ぎず、現在ロシアの無人機はヨーロッパ中で飛んでいる。軍事作戦はすでに各国に広がっていて、プーチン大統領は戦争を拡大することで継続しようとしている」

また、ゼレンスキー大統領は「国際機関があまりにも弱体化しているため、この狂気は続いている」と国連に苦言を呈したほか、AIの軍事利用に関するルール作りの必要性も訴えました。

ゼレンスキー大統領「我々は人類史上、最も破壊的な軍拡競争のまっただ中にいる」「AIの軍事利用について今こそ世界的なルールが必要だ」

こうしたなか、アメリカのルビオ国務長官とロシアのラブロフ外相がニューヨークで会談しました。国務省によりますとルビオ国務長官は、殺りくの停止とともに紛争終結に向けてロシアが意味ある措置をとるよう求めたということです。

一方、ロシア外務省は会談について「紛争の根本原因を取り除くためアメリカ側と協力することを含め、米露首脳が築いた路線を堅持する用意がある」と発表しました。従来の主張を繰り返した形で和平にむけた兆しがいまだ見えない状況が続いています。