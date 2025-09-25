スポニチ

　日本ハムは25日、アニュラス・ザバラ投手(28)がドミニカ共和国へ帰国するため、24日夜の便で離日したと発表した。

　ザバラは来日2年目の今季は中継ぎで2試合のみの登板で、防御率3・86としていた。