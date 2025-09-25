ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 日本ハム ザバラが帰国 今季中継ぎで2試合登板 防御率3・86 日本ハム ザバラが帰国 今季中継ぎで2試合登板 防御率3・86 日本ハム ザバラが帰国 今季中継ぎで2試合登板 防御率3・86 2025年9月25日 12時19分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本ハムは25日、アニュラス・ザバラ投手(28)がドミニカ共和国へ帰国するため、24日夜の便で離日したと発表した。 ザバラは来日2年目の今季は中継ぎで2試合のみの登板で、防御率3・86としていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ローリーが59号！特大アーチに本拠騒然 ア・リーグ記録にあと3本 マリナーズ勝てば24年ぶり地区V 菊池雄星 5回1失点、7勝目権利獲得もアクシデントで緊急降板 自己最多33試合目登板、防御率3.99 大谷翔平 第2打席は空振り三振 今季182個目でキャリア最多まで7 ドジャースは勝てばマジック「1」 ジャッジが50＆51号！大谷翔平に次ぐ史上7人目の2年連続50発 ヤンキース4連勝で同率首位浮上