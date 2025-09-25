24日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の完成披露試写会に、女優の吉永小百合（80）、俳優・アーティストののん（32）らが登壇した。

映画の中で、吉永が演じる主人公・登山家の多部純子の青年期を演じたのん。試写会では、クランクアップの時に吉永から受けたサプライズについて明かした。

のん「撮影が終わる時に、吉永さんがお一人でいらっしゃってくださって。現場のみんながワーってテンションが上がって報われた気持ちになって、カッコいい〜って感動しました。それで『お疲れ様』ってハグしてくださって。チョコレートをくださったんだけど、チョコレートが格別においしくて、本当に幸せでした。ありがとうございました」

吉永「ずっと前から行きたいと思ってたんだけれども、どうしても東京でやらなきゃならない事があって行かれない。でも、最後の日に雪が降って大変だっていう知らせを受けて何としてもと思って、新幹線に一人で飛び乗って行きました。でも、みなさんが一生懸命やってる姿を見て胸が熱くなりました。ありがとうございました」

