◇MLB ヤンキース8ー1ホワイトソックス(日本時間25日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がホワイトソックス戦で2本のホームランを放ち、2年連続4度目の50号に到達しました。

ジャッジ選手は2017年に52本のホームランを放ち、新人のシーズン最多記録を樹立。さらに2022年にはア・リーグのシーズン最多本塁打数を更新する62本のホームランを放ち、打率はリーグ2位の.311を記録。131打点で打点王も獲得したほか、MVPにも輝きました。

2024年も58本塁打、打率.322、144打点と好成績をマークしており、試合前に2年連続50本にあと1本としたジャッジ選手。

この日はホワイトソックス戦に「2番・ライト」でスタメン出場すると、2回に2アウト1、2塁で打席へ。初球のシンカーを強振し、センターへの3ランホームラン。50号本塁打で、2年連続4度目の50本以上としました。

さらに8回にはストレートを打って右中間へのホームラン。2本目となる一発で、この日は4打数3安打4打点と結果を残しました。

ア・リーグ本塁打王争いで1位につけるのは、マリナーズのカル・ローリー選手。ローリー選手は25日のロッキーズ戦で59号のホームランを放っています。