クルマに貼られた「謎のカラフルマーク」意味は？ 表示したクルマへの”やってはいけない”運転とは

クルマに貼ってあるマークの意味は？

街で見かけるクルマに貼られた様々なマーク、それぞれに大切な意味があります。

これらのマークは、運転者がどのような状況にあるのかを周囲に伝え、より安全で円滑な交通社会を実現するためのコミュニケーションツールです。

今回は、代表的な4つのマークについて、それぞれの特徴と意味を解説していきます。

「謎のカラフルマーク」を付けたクルマへの"やってはいけない"運転とは

免許を取得して1年未満のドライバーがクルマに表示するのが、初心運転者標識、通称「初心者マーク」です。

これは法律で表示が義務付けられており、普通自動車、準中型自動車（軽自動車も含む）での表示を怠ると罰則の対象に。表示しない場合、違反点数1点と反則金4000円が科されます。

貼り付ける位置は、車体の前面と後面の両方に地上0.4m以上1.2m以下の見やすい場所に表示。

またこの標識を表示した車両に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをすることは法律で禁止されています。

違反した場合、違反点数1点と車種に応じた反則金（普通車の場合6000円）が科されます。

このマークを付けたクルマに対して、周囲のドライバーは幅寄せや無理な割り込みをすることが禁じられており、運転に不慣れなドライバーを社会全体で守るための大切なルールとなっています。

見た目は緑と黄色が鮮やかな若葉のようなデザインが特徴です。

次に、70歳以上のドライバーが表示する高齢運転者標識です。

こちらは表示が義務ではなく「努力義務」とされていますが、加齢による身体機能の変化などを考慮し、周囲のクルマに配慮を促す役割があります。

表示対象は普通自動車（軽自動車も含む）で、現在のデザインは四つ葉のクローバーをモチーフにしており、親しみやすい形です。

貼り付ける位置は、車体の前面と後面の両方に地上0.4m以上1.2m以下の見やすい場所に表示。

このマークを付けたクルマに対しても、初心者マークと同様に、周囲の運転者は保護する義務を負います。

蝶のようなデザインが特徴的な聴覚障害者標識は、法律で定められた基準の聴力に満たないことを理由に、免許に条件が付されているドライバーが表示します。

こちらは表示が義務であり、警音器の音が聞こえにくい可能性があることを周囲に知らせる重要な役割を担います。

対象者が表示せずに普通自動車、準中型自動車を運転した場合、違反点数1点と反則金4000円が科されます。

貼り付ける位置は、車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい場所に表示します。

このマークを付けたクルマに対しても、他のドライバーは幅寄せや割り込みをしてはならず、特に配慮をもった運転が求められます。

そして、肢体不自由であることを理由に免許に条件があるドライバーが表示するのが、青い四つ葉のクローバーでデザインされた身体障害者標識です。

こちらは努力義務となっており、運転操作に影響がある可能性があることを示します。

対象となるのは普通自動車で、貼り付ける位置は車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい場所に表示します。

このマークを表示しているクルマに対しても、周囲は思いやりを持った運転を心がける必要があり、無理な割り込みなどは禁止されています。

※ ※ ※

これらのマークは、道路上での無用なトラブルを避け、すべてのドライバーが安心して運転できる環境を作るために存在します。

もしこれらのマークを付けたクルマを見かけたら、いつも以上に車間距離を保ったり、急な動きに対応できるよう備えておきましょう。

思いやりのある運転を実践することが、交通社会の一員としての責任と言えます。