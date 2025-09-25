『相席食堂』に俳優の鈴木福が登場。SixTONES・ジェシー＆千鳥・大悟との飲み会での裏話を暴露する一幕があった。

【映像】鈴木福、ジェシー＆千鳥大悟との飲み会裏話を暴露

同番組は、芸能人が街ブラする様子を千鳥（大悟、ノブ）がツッコミを入れながら見守るバラエティ番組。今回は、若い世代のスターが旅人となる「Z世代相席」が放送され、21歳にして芸歴20年の鈴木福が登場した。

番組冒頭では、大悟が以前、福と飲んだときのエピソードを披露。「めっちゃ福くんやった」「めちゃくちゃいい子やった」と裏表のない人柄をベタ褒めした。

その後、岡山県赤磐市を旅していた福も「（SixTONESの）ジェシー君が誘ってくれて。そしたら大悟さんもいらっしゃって」と、大悟との飲み会を回想。「めっちゃかっこよかった」「大人の色気があった」と印象を語った上で、「男としてどうあるか」という話も聞かせてもらったと明かした。

これにノブは「聞かないほうがいい」と即ツッコミ。大悟も「あんまワシと飲んだ話しないほうがいいよ。ワシが日本中から怒られるから」と止めに入った。さらにノブは「何の3種盛りあわせやねん、どこの店行ったら出てくる？」と、福・ジェシー・大悟という異色の組み合わせをイジった。

福は続けて「あんまりテレビの前で言う話じゃないですが」と躊躇しながらも、大悟から「遊ぶのは芸能人、真剣に付き合うのは一般の子」という名言をもらったと暴露。スタジオでこの発言を聞いたノブと大悟は大爆笑。しかし大悟はすぐさま「おい！福！！とんでもないことを言うとるやないかい、ワシは」と大焦り。ノブが「これは波紋が巻き起こります」と指摘すると、大悟は「『不倫は文化』的なことが出るんじゃない？」と動揺した様子だった。

さらに大悟は「芸能人同士で付き合うと大変、みたいな話やったはず」と言い訳するも、「ほんとによくない言葉やなこれ」と反省した様子。「ほんで福にぶっ刺さってたんや、コレが。忘れていい」と続けた。