俳優の宮原華音（29）が23日、Instagramのストーリーズを更新。おなかを見せた私服姿を披露した。

【映像】宮原華音、水着姿＆ハイキック動画やおなかを見せた私服姿

15歳の時に、当時の「三愛水着楽園」イメージガールに選ばれてデビューした宮原。その後は、テレビ朝日系の特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』への出演や、主演を務めた忍者アクション時代劇が配信されるなど、俳優として活動している。

また、小学生から始めた空手で全国大会優勝を経験し、プロ格闘家としてデビューするなど幅広く活躍。Instagramでは、自身を追い込む激しいトレーニング動画の数々を公開。さらに、鍛えた体が際立つビキニ姿や、得意のハイキックをする動画も投稿しており、ファンからは「カッコいいキックと、キュートな笑顔のギャップ！萌えます！」「トレーニングの成果！」「まさに絶世の美女！！」など、多くのコメントが寄せられ話題になっている。

おなかを見せた私服姿を披露

23日はストーリーズを更新し、体のケアのため訪れたサロンでの自撮りショットを公開。ミニ丈のトップスにデニムを合わせた、おなかが見えるコーディネートを披露した。（『ABEMA NEWS』より）