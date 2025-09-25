カーテンに整列しているのはまさかの…→男児母の朝に14万いいね「わが家も」「男児ママすごすぎ…」【ママリ】

一直線、きれいに整列されたセミの脱け殻

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、トリッシュ(@torish935)さんの投稿したお写真です。大人からすると苦手な虫も、子どもたちは喜んで観察したり虫取りしたりしますよね。セミ好きの8歳の息子さんを育てるトリッシュさんは朝、コーヒーを飲みながらある光景を眺めるそうで…？同じようなお子さんを持つ方からの共感の声が寄せられました。

セミ好きの8歳の息子さんを育てる・トリッシュ(@torish935)さんは朝、コーヒーを飲みながらある光景を眺めるそうで…？同じようなお子さんを持つ方からの共感の声が寄せられました。思わずヒェッと声があがったお写真がこちら。

©torish935

息子８才のセミ愛により、綺麗に整列されたその脱け殻を眺めながら、コーヒーをいただく朝。おはよ☀️

朝起きてカーテンを開けようとしてこの光景を見てしまったら、悲鳴をあげてしまいそう。「慣れ」と話すトリッシュさんが逞しく思えました。抜け殻だとわかってはいても、落ち着いてコーヒーを飲むなんてできない方もいるでしょう。



この投稿には「うちの息子と仲良くなれそう」「現代アート展示会はそちらですか？タイトルは「夏の名残」かな?」とお子さんが、あるいは自分が子どものころ同じことをしたという声が寄せられていました。親になるとはこういった覚悟も必要なのか…と考えさせられる、インパクト抜群の投稿でした。

