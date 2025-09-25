お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄が25日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。渡米して現地時間の18日にロサンゼルス市のドジャー・スタジアムで、MLBドジャース大谷翔平投手の51号本塁打を生観戦したことを明らかにした。番組では、妻でタレントの清水みさとのインスタグラムを流用。夫婦そろって観戦している姿を紹介した。

高橋は実際に目の前で見た大谷の本塁打について、、「打った瞬間、周りがみんなハイタッチするじゃないですか。『ウィー・アー・ザ・ワールド』みたい。最高です。ここからの戦い、さらに楽しみ」と笑顔を見せた。85年の「ウィー・アー・ザ・ワールド」の語句が飛び出した時にはMCで元NHKアナウンサー武田真一も、お笑いコンビの南海キャンディーズの山里亮太も、スタジオ中も爆笑となっていた。

「We Are The World」（ウィー・アー・ザ・ワールド）は、1985年、米国で発売された曲。アフリカの貧困、飢餓を解消する目的で作られたキャンペーンソング。著名アーティスト30人以上が「USA for AFRICA」として集まり合唱した。最終的に全米でシングルだけでも750万枚が売れ、アルバムやビデオも含めたすべての印税は寄付された。スティービー・ワンダー、ダイアナ・ロス、ビリー・ジョエル、ボブ・ディラン、マイケル・ジャクソン、ライオネル・リッチーらが参加した。