ロッテは25日、9月26日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定で廣池康志郎投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始することになったと発表した。

廣池投手は9月17 日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に8回2番手で登板し、初勝利を記録。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされており、フェイスタオルを始め9商品はメインビジュアルと直筆メッセージ、2種類のデザインで展開されている。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日9月26日（金）12時00分から10月5日（日）23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 廣池康志郎投手 コメント

「プロ初勝利を記念して、僕のグッズが販売されることになりました！今年中に初勝利を挙げることができると思っていなかったので、本当に嬉しいです。最初で最後のプロ初勝利記念グッズをぜひたくさんの方に手に取ってほしいなと思います。これからもきばっていきます！引き続き、熱いご声援をよろしくお願いします」※「きばる＝宮崎弁で頑張る」

▼ 廣池康志郎投手 プロ初勝利記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトパネル：17,000円（99セット限定、証明書付き）

・直筆サイン入りボール（29個限定、証明書付き）：50,000円

・記念ユニホーム（数量限定、DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・フェイスタオル：2,000円（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）

・ロゴプリントボール（ボールケース付き）：2,100円

・アクリルスタンド：2,300円

※全て税込み