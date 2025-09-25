フジテレビ榎並大二郎アナウンサー（39）が25日、インスタグラムを更新。妻でモデルの有村実樹が第2子女児を出産したと発表した。

榎並アナは新生児の指を握る写真をアップした上で「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と発表。「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります」とつづった。

榎並アナは有村と2016年に10年の交際を経て結婚。21年8月に第1子となる長男が誕生したことを報告した。今月中旬から年内いっぱいは育休を取得している。

榎並アナは慶大法学部政治学科卒業。在学中は水泳部の主将を務めていた。08年4月にフジテレビへアナウンサーとして入社。同期入社は既に退社している加藤綾子、椿原慶子。現在の出演番組は「すぽると!」など。愛称「褐色の弾丸」として知られる。

以下、発表全文。

【ご報告】この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です。出産に際しご尽力いただいた医療スタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます。家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。