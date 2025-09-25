【ARTFX J 闇遊戯 -熱き決闘者たち-】 2026年4月 発売予定 価格：20,900円 【ARTFX J 武藤遊戯 -熱き決闘者たち-】 2026年5月 発売予定 価格：20,900円

コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J 闇遊戯 -熱き決闘者たち-」と「ARTFX J 武藤遊戯 -熱き決闘者たち-」をそれぞれ2026年4月と5月に発売する。価格は各20,900円。

本製品は、放映25周年を迎えたアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」より、主人公の「武藤遊戯」と「闇遊戯」を、同社のフィギュアシリーズ「ARTFX J」で立体化したもの。

「ARTFX J 闇遊戯 -熱き決闘者たち-」は、まさに「王」たる風格で堂々と佇む姿を、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ25周年記念として加々美高浩氏が新たに描き下ろしたイラストをもとに再現しており、指先まで繊細に作り込まれた手の造形や、スタイリッシュさと力強さを併せ持つ氏のイラストの魅力を忠実に立体に落とし込んでいるほか、パーツを選択することで、学ランの有無を選択できる。

「ARTFX J 武藤遊戯 -熱き決闘者たち-」は、「もうひとりのボク」とともに成長し、勇ましく戦う躍動感のあるポージングを、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ25周年記念として加々美高浩氏が新たに描き下ろしたイラストをもとに再現しており、指先まで繊細に作り込まれた手の造形や、スタイリッシュさと力強さを併せ持つ氏のイラストの魅力を忠実に立体に落とし込んでいる。

また後日登場予定の「海馬瀬人」や「城之内克也」と並べて楽しむことができるほか、コトブキヤショップで購入すると、購入特典として「クリボー」や「封印の黄金櫃」が付属する。

「ARTFX J 闇遊戯 -熱き決闘者たち-」

コトブキヤショップ購入特典「クリボー」

「ARTFX J 武藤遊戯 -熱き決闘者たち-」

コトブキヤショップ購入特典「封印の黄金櫃」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約225mm（台座含む） 素材：PVC（非フタル酸）、ABS、アクリル、金属棒

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。