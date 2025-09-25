「答えが中年すぎる！」うさぎのセリフを考えたわが子に4万いいね「人生経験どこで積んだ!?」【ママリ】

「うさぎのセリフを考えて」わが子の回答が“まるで中年”4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子(@ontine9neo)さんの投稿です。子どもの発想力はとても素晴らしく、時に笑いの神様が降りてくることがあります。テストなどの自由記述問題では、思わず笑ってしまうようなものもありますよね。





投稿者・冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子さんのお子さんは、国語の学習で登場人物のセリフを考える問いに回答しました。その内容が小学生とは思えない言葉だったそうで…。

©ontine9neo

お子の答えが小3じゃなくて中年。

転んだウサギを助けようとしているカエル。皆さんなら、この吹き出しに何と回答しますか？さまざまなシチュエーションが思い浮かびますよね。息子さんは「大丈夫じゃない、腰やった」という独特な表現で回答しました。この回答は笑わずにはいられないでしょう。



この投稿に「大丈夫じゃないって言えるの大事」「解像度高い」などのリプライが寄せられました。型にとらわれない自由な発想が光り、改めて子どもの発想力や表現力に驚かされます。とてもおもしろい投稿でしたね。

「パパ…頼みがあるんだけどさ…」寝かしつけ時の娘の頼みごとに14万いいね

くたまる(@chapikof)さんの投稿です。親子のやり取りには、ふと心温まる瞬間がありますよね。くたまるさんが小学2年生の娘さんの寝かしつけをした際に、娘さんから恥ずかしがりながらも、ある頼みごとをされたそう。



娘さんのなんともかわいいお願いに、心がほっこります。

寝かしつけの時



長女「パパ…頼みがあるんだけどさ…」



僕「ん？お茶もってくる？」



長女「いやぁ…ちょっとさぁ…私も2年生だから恥ずかしいんだけどさぁ…笑わないでよ？」



僕「わかった」



長女「頭を…なでなでしてほしい」



かわいすぎる

娘さんの頼みごとは「頭をなでなでしてほしい」でした。恥ずかしがりながらも素直にお願いする娘さんの姿は、とてもかわいらしいですね。普段からくたまるさんと良い関係を築いていることが伝わってきます。娘さんのかわいい頼みごとを聞いて、くたまるさんもうれしかっただろうと感じずにはいられません。



この投稿には「親からの愛情がたくさん伝わって娘さんも幸せなんですよきっと🥰」「娘ちゃんかわいいし、恥ずかしながらも素直にパパに言えちゃう関係性すてき」といったコメントが寄せられていました。



こうしたやり取りができるのは、日常の積み重ねがあってこそでしょう。このまま親子の絆を深めながら、素敵な関係を続けていってほしいですね。日常の中で、身近にある幸せを見つけることの大切さを改めて感じさせられる、素晴らしい投稿でした。

鬼門が癒やしに？子のイヤイヤ期前に母がしておいたことに18万いいね！

わち(@ed_myson)さんの投稿です。イヤイヤ期は成長にとって大事なこととはわかっていても、毎日付き合うママやパパは大変ですよね。まさに育児の鬼門のように感じるのではないでしょうか。



わちさんの妻は「イヤ」を別の言葉で息子さんに教えておいたそう。その甲斐あって、イヤイヤ期を迎えた今、息子さんがイヤイヤする姿はとてもかわいいそうです。いったいどんな風に教えたのか気になりますよね。

息子。妻から「イヤ」を「ノン」と教えられたらしく。絶賛イヤイヤ期である現在、怒ると「ノンノンノンノン！！！」と泣きながら走り回る。かわいい。

「イヤ」の代わりに「ノン」と教えたわちさんの妻。わが子が「ノンノンノンノン！」と怒る姿を想像すると、たしかに「イヤ！」よりはイライラしないかも。こうした言い換えテクは最近SNSでも話題になっているようです。イヤイヤ期は必ずくるものとして、言われる側がイライラしない言葉に変換するのはいいアイデアかもしれませんね。



この投稿には「ストレス軽減ライフハック」や「グッジョブ」といったリプライがありました。イヤイヤする姿すらかわいいと思えれば、イヤイヤ期も怖くないと思えそうです。なかなかストレスゼロとはいかないでしょうが、少しでも気持ちを明るく保つために試してみる価値がありそうですよね。



かわいい姿を想像してほっこりしつつ、自分の子育てにも生かしてみたくなる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）