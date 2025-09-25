“石油より高額”で温泉を売る クラフト温泉で“産湯大国”へ
9月20日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）
【動画】“石油より高額”で温泉を売る クラフト温泉で“産湯大国”へ
日本が世界に誇る観光資源「温泉」。そんな全国の名湯の温泉成分を8000倍に濃縮させて持ち運べるようにした「クラフト温泉」が誕生した。
開発したのは、国内の大手商社や世界的な金融機関で石油取引を担当してきたルフロの三田直樹CEO。資源の乏しい日本から、温泉を石油よりも高額な資源に育て、流通させようと奮闘する異色の開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ルフロ 三田直樹 CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
