秋山成勲、美人娘へのハグショット公開「スタイル良い」「家族愛」
【モデルプレス＝2025/09/25】格闘家の秋山成勲が24日、自身のInstagramを更新。モデルで妻のSHIHOとの娘の紗蘭（サラン）ちゃんにハグするプライベートショットを披露した。
【写真】イケメン格闘家、娘へのハグショット公開
秋山は韓国語で「すべては感謝という根の上に花開きます。その心を抱く時、人間は初めて成長するのではないでしょうか。私はそれがどんな困難と試練も乗り越えることができる唯一の道だと信じています。愛よ、世の中に来てくれて私の人生を輝かせてくれたことに深く感謝いたします」とコメントし、娘を抱きしめる父親としての愛情が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「感動」「スタイル良い」「泣ける」「素晴らしい父親」「家族愛」「温かい」などのコメントが寄せられている。
秋山は2009年にSHIHOと結婚し、2011年に第1子となるサランちゃんが誕生。サランちゃんは韓国でもチュ・サランとして活動している。（modelpress編集部）
◆秋山成勲、娘へのハグショット披露
