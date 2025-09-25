ギャル曽根、次女＆しなことの3ショット公開「娘ちゃん大きくなった」「可愛いコラボ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントのギャル曽根が25日、自身のInstagramを更新。次女とクリエイターのしなことの3ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ギャル曽根、次女＆しなことのプラベ写真
ギャルは「若槻さんとペコちゃんの展示会でしなこちゃんに会えたー！可愛かった〜」と展示会での出来事を報告。次女とともにしなこちゃんとの笑顔の3ショット写真を載せている。
また「ベビタピに長女と会いに行った事があるので、学校から帰ってきた長女に写真見せたら興奮してた」と過去の交流エピソードとともに、長女の反応についても明かした。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん大きくなった」「可愛いコラボ」「微笑ましい3ショット」「ギャル曽根さんの緊張が伝わる」「長女ちゃんの反応が可愛い」といった声が上がっている。
ギャル曽根は、2011年にテレビディレクターと結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
◆ギャル曽根、展示会でしなこと偶然の再会
