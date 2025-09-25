BTS・JINがツナ缶のモデル務めるでお馴染みの韓国食品メーカー　秋夕に合わせてギフトセット拡充

韓国の食品メーカー「東遠（ドンウォン）F&B」は、迫る秋夕（チュソク／日本のお盆に相当する祝日）に合わせて、ギフトセットを拡充するという。

【画像】JINのツナ缶CM

今回のギフトセットには、1缶（135g）に成人の1日たんぱく質推奨量の約半分にあたる25gを含む高たんぱくツナ缶「ライトスタンダード」、コチュや野菜などで味付けされた多彩なアレンジツナ缶、香ばしいごま油で味付けしたツナ缶などが含まれている。さらに、ツナの部位のうちわずか1％しか使わない「ツナハラス名作セット」や、BTSのJINがモデルを務める「BTS ジン スーパーツナギフトセット」もラインナップされている。

そして、コストパフォーマンスを重視する消費者向けに実用的な総合ギフトセットも拡大。従来の人気商品にツナエキス、料理油、塩などの汎用性の高い調味料を組み合わせ、3000円台という手頃な価格で提供する。

また、地域共生やプレミアムイメージ向上を意識した商品も目を引く。済州島（チェジュド）と協力し、海女が採取した済州産ヒジキを使用した「ヤンバン済州ヒジキのりセット」を新たに発売。「ヤンバン牛ホルモン入り石焼きのりセット」や「ヤンバン石焼きのりセット」といった高級のりギフトも展開する。さらに、BtoB系列会社である東遠ホームフードの低カロリーソースブランド「VIVID KITCHEN」とコラボした「VIVID KITCHENスペシャル3号」は、東遠ツナやリチャム（東遠が販売しているランチョンミート）を組み合わせ、健康と味を同時に考慮した内容になっている。

（写真＝東遠F&B）

パッケージも環境に配慮している。100％紙で作られた「オールペーパー」パッケージ、滅菌パックのリサイクル箱や廃プラスチック繊維バッグを用いた「オールリサイクル」パッケージを採用し、ESG経営と結び付けて消費者価値を高めている。

公式通販では10月2日まで、「東遠ギフトセット」100種類以上を割引販売。購入額に応じて百貨店の商品券を贈呈するほか、毎週月・水・金曜の午前10時には「本日の特価」イベントも実施する。

東遠F&Bの関係者は「商品構成や包装を新しくした多様なギフトセットを用意した。今後も消費者のニーズを反映したギフトセットを継続的に披露していきたい」とコメントしている。