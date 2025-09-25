渡辺えり、“40年ぶり”新ヘア披露「若々しい」「お似合い」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の渡辺えりが25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】渡辺えり「若々しい」と話題 40年ぶり新ヘア
渡辺は「実は40年ぶりにショートカットにしたんです」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。顎までの長さのショートカット姿を披露した。また「鯛山先生の息子さんに送っていただいた実際の鯛山先生の奥様の写真を美容師さんにお見せしてカットしていただきました」と、自身が出演する舞台「また本日も休診〜山医者のうた〜」で演じる役柄をモデルにしたことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「若々しい」「お似合いです」「可愛らしい」「新鮮で素敵」「ショートカットも美人さん」「美容室での写真に癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
