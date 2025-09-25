Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡¢Å¸¼¨¹½À®¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/09/25¡Û¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÅìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¿·¤¿¤ËÅ¸¼¨¹½À®¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×´Ñ¸÷¥¬¥¤¥ÉËÜ¤¬ÅÐ¾ì ¥«¥ò¥ë¤ä¥ì¥¤¤È¡ÈÌÑÁÛÎ¹¹Ô¡É
Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥»¥ë²è¤ä¡¢åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²è¡¦ÀßÄê¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÀ©ºî»ñÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿··à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî»ñÎÁ¤Þ¤Ç¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Þ¤ºÍè¾ì¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ¾å52³¬¤«¤éÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤äÅìµþÏÑ¤Ê¤É¤òË¾¤àÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÀä·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½é¹æµ¡¤¬¡¢ÆüË×¸å¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¾ÈÌÀ±é½Ð¤Ç¡¢30¼þÇ¯¤Î¡Ö½Ëº×¡×¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡È½ø¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯10·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî»þ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÀßÄê»ñÎÁ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÁ°Ìë¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï4¤Ä¤Î¾Ï¤Ë¤ï¤¿¤êµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿Å¸¼¨¤¬Â³¤¯¡£¡ÈÂè1¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÊüÁ÷Åö»þ¤ËÀ©ºî¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥»¥ë²è¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£¤Î»ñÎÁ¤ò´ÉÍý¡¦ÊÝÁ´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ NPOË¡¿Í¡Ö¥¢¥Ë¥áÆÃ»£¥¢¡¼¥«¥¤¥Öµ¡¹½¡×¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¹ç·×1Ëü¥«¥Ã¥È°Ê¾å¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥»¥ë²è¤òÌó270ÅÀÅ¸¼¨¡£
¡ÈÂè2¾Ï¡É¤Ï¡¢¡Ö²»¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À¼Í¥¿Ø¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²»À¼¤Î°ìÉô¤ä¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²è¥³¥ó¥Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤È³ë¾ë¥ß¥µ¥È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤ÎÁí½¸ÊÔ¤ò¾Ò²ð¡£³ÆÏÃÌó30ÉÃ¤ÎÍ½¹ð¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿´üÂÔ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÈÂè3¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»×¤¤¤äÁ¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤¬Ê¬¤«¤ë¼êÉÁ¤¤Î¸¶²è¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥á¥«¤äÇØ·Ê¤¬Í»¹ç¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î±ÇÁüÈþ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£ÎòÂåºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÈÂè4¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¼Ì¤Î¼êË¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤¿ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦·ë¼Â¤·¤¿¤Î¤«¡¢´°·ëºî¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤ä¸¶²è¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÃ©¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯¤Î2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö·î1 ¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026¡×¤ÈÂê¤·¡¢·à¾ìÈÇ6ºîÉÊ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¾å±ÇÀè¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¡£
³ÆºîÉÊ¾å±Ç»þ¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 6-10-1¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§10:00¡Á22:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û21:00¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ2,400±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸1,700±ß¡¢4ºÐ¡ÁÃæ³ØÀ¸1,100±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æü»þ»ØÄêÀ©
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¡¡03-6406-6652¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00¡Á20:00¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×´Ñ¸÷¥¬¥¤¥ÉËÜ¤¬ÅÐ¾ì ¥«¥ò¥ë¤ä¥ì¥¤¤È¡ÈÌÑÁÛÎ¹¹Ô¡É
¢¡¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×30Ç¯¤ÎÀ©ºî»ñÎÁ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë
Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥»¥ë²è¤ä¡¢åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¸¶²è¡¦ÀßÄê¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Îº¬´´¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÀ©ºî»ñÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿··à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî»ñÎÁ¤Þ¤Ç¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Þ¤ºÍè¾ì¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ¾å52³¬¤«¤éÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤äÅìµþÏÑ¤Ê¤É¤òË¾¤àÅ¸Ë¾Âæ¤ÎÀä·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½é¹æµ¡¤¬¡¢ÆüË×¸å¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¾ÈÌÀ±é½Ð¤Ç¡¢30¼þÇ¯¤Î¡Ö½Ëº×¡×¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï4¤Ä¤Î¾Ï¤Ë¤ï¤¿¤êµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿Å¸¼¨¤¬Â³¤¯¡£¡ÈÂè1¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÊüÁ÷Åö»þ¤ËÀ©ºî¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥»¥ë²è¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÆÃ»£¤Î»ñÎÁ¤ò´ÉÍý¡¦ÊÝÁ´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë°ÃÌî½¨ÌÀ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ NPOË¡¿Í¡Ö¥¢¥Ë¥áÆÃ»£¥¢¡¼¥«¥¤¥Öµ¡¹½¡×¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¹ç·×1Ëü¥«¥Ã¥È°Ê¾å¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥»¥ë²è¤òÌó270ÅÀÅ¸¼¨¡£
¡ÈÂè2¾Ï¡É¤Ï¡¢¡Ö²»¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À¼Í¥¿Ø¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²»À¼¤Î°ìÉô¤ä¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²è¥³¥ó¥Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤È³ë¾ë¥ß¥µ¥È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤ÎÁí½¸ÊÔ¤ò¾Ò²ð¡£³ÆÏÃÌó30ÉÃ¤ÎÍ½¹ð¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿´üÂÔ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÈÂè3¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î»×¤¤¤äÁ¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤¬Ê¬¤«¤ë¼êÉÁ¤¤Î¸¶²è¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥á¥«¤äÇØ·Ê¤¬Í»¹ç¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î±ÇÁüÈþ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¾Ò²ð¡£ÎòÂåºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÈÂè4¾Ï¡É¤Ç¤Ï¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¼Ì¤Î¼êË¡¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤¿ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦·ë¼Â¤·¤¿¤Î¤«¡¢´°·ëºî¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤ä¸¶²è¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤ËÃ©¤ë¡£
¢¡±Ç²è´Û¤Ç6ºîÉÊ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬·èÄê
¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é2026Ç¯¤Î2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö·î1 ¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026¡×¤ÈÂê¤·¡¢·à¾ìÈÇ6ºîÉÊ¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤¬·èÄê¡£¾å±ÇÀè¤ÏTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¡£
³ÆºîÉÊ¾å±Ç»þ¤Ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£30¼þÇ¯µÇ°Å¸¡ÖALL OF EVANGELION¡×
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 6-10-1¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼52³¬¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§10:00¡Á22:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û21:00¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ2,400±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸1,700±ß¡¢4ºÐ¡ÁÃæ³ØÀ¸1,100±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æü»þ»ØÄêÀ©
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Åìµþ¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¡¡03-6406-6652¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00¡Á20:00¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û