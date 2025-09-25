【官吏】はなんて読む？ある職業を指す言葉！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「官吏」はなんて読む？ 「官」は知っている字でも、「吏」はあまり見慣れないという方もいるでしょう。 これはある職業を指している言葉ですよ。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「かんり」でした！ 官吏とは、役人のことを指す言葉。もとは明治時代にできた大日本帝国憲法で使われていた呼び名です。 現行の日本国憲法にも残っている言葉ですが、現在では主に、国家公務員と同様の意味で使われていますよ。 「官」という漢字には国家、政府、公の機関といった意味があり、「吏」という漢字は公務に従事する人、役人といった意味を持っています。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部