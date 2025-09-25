遅刻した私に「ゆっくりおいで」その言葉の真意に気づいた日｜価値観の違いですか？【ママリ】

前回に引き続き、ゆかりとりさの学生時代のエピソードが語られます。待ち合わせに遅刻して焦るゆかり、りさにメールを送ると「近くの店で時間潰すから全然平気だよ、ゆっくりおいで」と返信が。気を使わせてると思い、急いで駆けつけますが、りさはお店でのんびりと服を選んでいました。時間にルーズなのは自分がされても気にならないからなんだろうね、とゆかりは話を締めくくります。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさとの待ち合わせに遅刻するゆかり。りさからは「ゆっくりおいで」と返事がありましたが、あわてて向かいます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

遅刻したゆかりを待っている間、りさはお店で洋服を見ていたようです。必死で謝るゆかりに「全然平気だよ」とニコニコしています。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

前回イライラしながら遅刻したりさを待っていたゆかりとは対照的に、りさは全く気にせずに過ごしていたようです。「平気だよ」というのは、相手に気を使っているわけではなく、本音なのでしょう。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

自分が遅刻もするけれど、相手の遅刻も気にしないりさ。マイペースに洋服を選んでいて、待つこともストレスに感じていない様子でしたね。りさが時間にルーズなのは、学生時代からだと知ったはるかはどう思うのでしょうか。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）